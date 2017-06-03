前立委邱垂貞三字經罵國道警 拘役20天

前立委邱垂貞去年4月13日晚間開車行經國道2號東向1.3公里、大園入口匝道處，被國道公路警察局劉姓警員攔檢，邱垂貞爆粗口對劉員辱罵「X的！你畜生」，在旁的張姓警員提醒他注意自身言詞及態度，邱垂貞仍未收斂持續抱怨身為立委卻未受尊重，二度辱罵「三字經」，邱垂貞事後深覺失態，向劉姓警員道歉，劉姓警員也表達不願再追究，桃園地院依侮辱公務員罪判處他拘役20天。

(中時)