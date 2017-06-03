油價連漲氣勢暫歇 台塑化汽、柴油降價0.6元

美國就業報告不如預期，加上美國退出巴黎氣候協定後，市場擔憂美國原油產量可能進一步增加，國際油價聞訊下跌。台塑化（6505）宣布5日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.6元/公升，柴油批售價格0.6元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。終止油價連二漲氣勢。

調降後，台塑化零售參考價為92無鉛汽油每公升23.5元，95+無鉛汽油24.9元，98無鉛汽油 27元，超級柴油則為20.8元。

石油輸出國組織(OPEC)未如預期擴大減產幅度、利比亞與奈及利亞的原油產量回升、加上美國宣佈退出巴黎氣候協定，引發市場擔憂美國原油產量可能增加，紐約商業交易所（NYMEX）7月原油期貨6月2日下跌1.5％，每桶47.66美元。

歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也下跌1.3％，每桶價格49.95美元。週線NYMEX原油下跌4.3％，布蘭特原油下跌4.5％。

影響所及，外資最新報告紛紛下修今、油價推估值。

高盛（Goldman Sachs）最新報告把今年西德州原油均價預估從每桶54.80美元下調至52.92美元；布蘭特原油均價預估從每桶56.76美元下調至55.39美元。惟高盛對2018年的原油價格預估維持不變，西德州原油與布蘭特原油的均價預估各為每桶55美元與58美元。

此外，摩根大通（JPMorgan Chase）報告則認為，2018年原油市場恐再度面臨供應過剩，將2018年布蘭特原油價格預估值下調10美元，為每桶45美元，美國西德州原油價格預估也下調11美元至每桶42美元。

截至5月26日當週，美國原油日均產量較前週932萬桶增加至934.2萬桶，創2015年8月來的21個月新高。美國年內已有6週的原油日均出口量超過百萬桶。

(工商)