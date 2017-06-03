搶快闖平交道 婦人緩起訴處分

丁姓婦人今年3月開車行經桃園市平鎮區延平路南平交道，平交道警鈴已響起且前車尚未完全通過，丁婦搶快硬闖卻在鐵軌進退不得，遭北上138次自強號列車擦撞，所幸沒有造成人員傷亡，火車停留檢修14分鐘，婦人被依公共危險罪送辦，考量婦人是一時失慮，桃園地檢署檢察官偵結予以緩起訴處分，須向國庫支付3萬元。

(中時)