匯集10年優勝作品 嘉市九華山地藏庵製畫本

嘉義市九華山地藏庵集結10年寫生比賽的前3名優勝作品，編成《童書菩薩心》一書，董事長黃俊森大力推行。（高錦如攝）

原嘉義市九華山地藏庵的圍牆破損老舊，近期完工後，也裝上17幅油畫作品。(高錦如攝)

原嘉義市九華山地藏庵的圍牆破損老舊，近期完工後，也裝上17幅油畫作品，今除進行啟用儀式，也特別集結2006年起自己主辦的「親子寫生比賽」前三名優勝作品，共132幅，編成《童書菩薩心》一書，並紛紛發送給優勝者，讓他們收到書的人，直呼相當感動、充滿回憶。

黃俊森表示，雖然該比賽自1996年開辦至今，但2006年起的作品保存最佳，因此選擇這10年間的作品匯集成一本畫本。其中，2006年正就讀小學的蘇鈴玉榮獲寫生比賽第一名，如今已是一位美術系碩士生，他說，這個孩子收到畫本相當感動，也表示有地藏庵舉辦這場比賽，讓她在美術的學習領域增添不少光彩。

黃俊森也透露，只要10年一到，擬將接續發行畫本，一方面讓親子寫生比賽得以延續，另一方面則讓藝文氣息渲染廟宇。

(中時)