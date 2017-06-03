日本廁所見「三角形衛生紙」最好別碰！ 看似貼心卻恐沾大量細菌

日本廁所見「三角形衛生紙」最好別碰！ (圖/翻攝自日本網站rocketnews24)

許多人到日本旅遊可能會發現，在當地如廁時，會看到圓筒衛生紙的末端被摺成三角形，其用意是為方便下一位使用者拿取；不過，這看似貼心的舉動，卻恐有健康的疑慮，建議民眾最好不要使用。

近來有日本網友在推特上，貼出一張於醫院所拍攝的公告，上面清楚地寫道，請勿把衛生紙摺成三角形，因使用廁所後，在尚未洗手前就先進行摺衛生紙的動作，易讓糞便和尿液上細菌傳播機率提高。

有日本網友在推特上，貼出一張於醫院所拍攝，禁摺三角形衛生紙的公告。(圖/翻攝自日本網友@Lhn_087推特)

事實上，日本人會將衛生紙摺成三角形，是與其家庭和學校對廁所的衛生教育相當講究有關，他們基本的想法是不要給下一位使用者增添困擾，所以特別重視一些細節。而衛生紙摺成三角形原本是清潔業者的專業習慣，意謂已打掃乾淨，後來漸漸成為許多日人的如廁禮儀；不過，隨著健康衛生的宣導，大家也意識到這樣的做法並不太妥當。

(中時電子報)