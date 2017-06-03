日本廁所見「三角形衛生紙」最好別碰！ 看似貼心卻恐沾大量細菌
許多人到日本旅遊可能會發現，在當地如廁時，會看到圓筒衛生紙的末端被摺成三角形，其用意是為方便下一位使用者拿取；不過，這看似貼心的舉動，卻恐有健康的疑慮，建議民眾最好不要使用。
近來有日本網友在推特上，貼出一張於醫院所拍攝的公告，上面清楚地寫道，請勿把衛生紙摺成三角形，因使用廁所後，在尚未洗手前就先進行摺衛生紙的動作，易讓糞便和尿液上細菌傳播機率提高。
事實上，日本人會將衛生紙摺成三角形，是與其家庭和學校對廁所的衛生教育相當講究有關，他們基本的想法是不要給下一位使用者增添困擾，所以特別重視一些細節。而衛生紙摺成三角形原本是清潔業者的專業習慣，意謂已打掃乾淨，後來漸漸成為許多日人的如廁禮儀；不過，隨著健康衛生的宣導，大家也意識到這樣的做法並不太妥當。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。