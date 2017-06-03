強降雨再度來襲 二重疏洪道全面封閉

滯留鋒面北移，新北市今日下午又受到強降雨影響，淡水、八里等處又傳積淹水災情，而二重疏洪道也受雨勢影響，目前已全面封閉，提醒民眾提早改道。新北市長朱立倫今晚8時左右也將前往八里、淡水視察積淹水狀況。

(中時)