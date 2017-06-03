第二屆京台學者共研會台北登場 探討文化視野下的兩岸關係
兩岸民間交流不斷，第二屆京台學者共研會今天(3)在台北登場。北京海峽兩岸民間交流促進會副主委褚玉梅表示，中華文化的價值核心就是「和」字，在人與社會上我們「以和為貴」，在家庭我們更多講「家和萬事興」。兩岸同樣講求「和」字，以和為貴，由和解到和平，最後到家和萬事興。
由台大國發所主辦，北京海峽兩岸民間交流促進會、台灣絲路文化協會合辦，文化大學、中國政法大學、中央民族大學、北京聯會大學等協辦的第二屆京台學者共研會系列活動今天(3)在台北舉行開幕式，後面幾天將舉行專題研討會、主題餐訪、專題座談會、考察研習等活動。
此行訪台參加共研會的北京學者和各界人士超過40人，主要來自北京大學、北京清華大學、中國政法大學、北京聯合大學等8所大學。加上應邀的台灣學者與相關單位人員，參會總人數超過120人。
中國政法大學副校長馮世勇在致詞時表示，第一屆京台學者共研會去年在北京舉行，對加深互信、營造共識，有著豐碩的成果，期待今年持續理思路、謀共振，開創兩岸新格局。
他指出，兩岸青年學者是兩岸問題研究與實踐的生力軍，是推動促進兩岸健康發展的重要力量，相信透過共研共商、互促互學，在討論參訪交流過程中，深化彼此認識。
北京海峽兩岸民間交流促進會副主委褚玉梅則表示，中華文化的價值核心就是「和」字，在人與社會上我們「以和為貴」，在家庭我們更多講「家和萬事興」。兩岸同樣講求「和」字，以和為貴，由和解到和平，最後到家和萬事興。
她表示，青年一代是兩岸的未來，加強兩岸青年交流合作，直接關係到兩岸持續穩定發展，近年來京台兩地青年交流活絡，這些交流活動使兩岸青年加深了解、增進友誼，也促進兩岸關係和平發展。
台大特聘講座教授黃俊傑演說時指出，從經濟角度來看，兩岸具有高度不可分割性，但從政治角度來看，2016年5月之後兩岸又有極大緊張性。如何邁向動態融合，一代一路是重要出發點，在一帶一路新格局之下，台灣的重要性將站上新高度。
黃俊傑強調，台灣的力量不在政客或財團，而善良老百姓的慈悲、愛心與感恩之心。在21世紀歷史轉折的關鍵時刻，兩岸若能在雙方民間社會的努力下，發展真正發乎內心的交流，就可以在互相理解之中，重建人民之間真誠的情感，彌合歷史的傷痕。
他並引述《孟子》「梁惠王」篇的兩句話「惟仁者為能以大事小；惟智者為能以小事大」，稱未來兩岸互動是否能邁向光明，關鍵在於「仁」與「智」這兩項儒家核心價值。
(中時)
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