水患小英猛打前瞻 羅智強：怕人不曉她「不知民間疾苦」？

小英總統（左2）2日上午贈匾給中市樂成宮，致詞時仍不忘宣傳前瞻。（資料照片，陳淑芬攝）

蔡英文到底怎麼了？總統府前副秘書長羅智強憤怒說，民眾深陷水患受苦，蔡卻還在狂打前瞻廣告，他酸：這是新版的「不問蒼生問前瞻」？還是「趁水打廣告」？

羅智強點出，蘇花坍方，人民塞車塞成環島大逃難。蔡英文2天不説話，在臉書上一開口，卻不忘藉蘇花坍方，置入行銷她的前瞻計畫。而後台灣遭暴雨襲撃重創，人民陷在水患之苦，她卻跑到台中去，念茲在茲，還是不忘為前瞻打廣告。

羅智強痛批，連蔡英文的國師陳博志都出來打臉前瞻，蔡英文不放棄也罷了，要打廣告多的是時候，何必挑在人民苦於坍方、苦於水患的時候狂打前瞻廣告？是很怕大家不知道她有多麼不知民間疾苦嗎？「蔡英文的幕僚們是怎麼了？沒人勸勸蔡英文嗎？」

(中時電子報)