強化健康觀 融入《通靈少女》劇情反菸害

嘉義市衛生局創新招，結合目前電視夯劇《通靈少女》，讓學生透過「紅龜粿傳情、傳健康」宣導反菸害活動。（高錦如攝）

近70位嘉義市南興國中學生至附近超商，向業者宣導應遵守法規販售菸品，號召業者響應。（高錦如攝）

為強化青少年吸菸有害健康的觀念，嘉義市政府衛生局在63禁菸節這天，結合電視夯劇《通靈少女》劇情，於南興國中舉辦「紅龜粿傳情、傳健康」反菸害活動，近70位學生化身通「令」少女、少年，至附近社區及超商，呼籲民眾遠離二手菸、提醒業者應遵守法規。

嘉義市政府衛生局企畫科技正蔡富櫻表示，據國民健康署調查，高達9成的成年人吸菸習慣，皆始於青少年時期，且易成為重度吸菸者，為強化青少年吸菸有害健康的觀念，套用目前電視夯劇「通靈少女」劇情，現場由女學生拿紅龜粿送給男學生，除表達同學之愛，主要是強調希望大家能勇於遠離菸品，要像紅龜一樣健康長壽。

現場近70位學生一起走入附近社區、超商，各個化身通「令」少男、少女，拿著寫有「拒售菸品給18歲以下青少年」、「為愛熄菸百萬幸福」等令牌，向民眾宣導應遠離二手菸，並提醒業者遵守法規，以免觸法。

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(中時)