大雨不止 曾文水庫今晚間10時調節性放水

（19：46更新）受到鋒面及西南氣流影響，曾文水庫集水區持續降雨，水位上升中，水利署南區水資源局預定今（3日）下午10時水力發電放水。水利署呼籲，下游民眾遠離河道，注意安全。

南水局3日傍晚公告，曾文水庫因晚間水庫大量進水，且上游集水區持續降雨，為因應後續梅雨鋒面帶來的水氣，3日晚間10點起開始調節性放水，以每秒50立方公尺發電放水，南水局也呼籲下游民眾注意，切勿靠近曾文溪河床。

據水利署晚間7點統計，曾文水庫有效蓄水量約2億7874萬噸，蓄水率達60.25%，水位高度則在215.75公尺。

(中時)