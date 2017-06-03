談兩岸關係 馬英九：應以智取 不力敵

前總統馬英九受邀到嘉義大學演講，表示一中各表，兩岸求同存異對台灣最有利。（呂妍庭攝）

前總統馬英九和嘉義大學校長邱義源因花生造型作品產生有趣互動。（呂妍庭攝）

前總統馬英九和學生大玩自拍。（呂妍庭攝）

前總統馬英九和師生開心大合照。（呂妍庭攝）

前總統馬英九對學生提問無所不答。（呂妍庭攝）

前總統馬英九今早受邀到嘉義大學民雄校區演講，除重申一中各表，兩岸求同存異對台灣最有利，也說兩岸關係不能急，否則會呷快弄破碗，應以智取，不力敵。

馬英九受嘉義大學應用歷史學系邀請，由國家前領導人經驗，以「我國兩岸、國防與外交大戰略」為題，從1949年兩岸衝突談到馬習高峰會，期間也提到最近熱門話題我國被拒於世界衛生大會WHA。

馬英九說，在1997年至2008年我國以各種方式設法重返WHA，在歷經12次提案均被大會以懸殊票數否決，直至2008年兩岸和解，重返九二共識，才在2009年成功以成本最低，收穫最大的方式叩關成功。所以，他認為，兩岸外交關係應建立在溝通、互信及緩衝上，且需循序漸進，自然水到渠成，如果揠苗助長，將欲速不達。

馬英九說，他上任積極建立和解制度，和對岸簽訂23個協議，致力把兩岸和解變制度化、變常態、變現狀，任何人想片面改變現況，就要面對極大成本。還說他卸任前，一年最多有148萬陸客來台，如果北京要按下飛彈，可能會因打到自己人而作罷；重申他不是拿訪客當人肉盾牌，而是雙方已建立起關係，如果他卸任後，接任領導者還是按原有步伐往前走，嚇阻效果會愈來愈好。

會中，馬英九也回憶起自己參與社會運動，表示大學畢業時等當兵曾去砸雞蛋，抗議日本跟中國建交，這也是他這輩子第一次丟雞蛋，但第一顆蛋太用力了，丟出去前在手裡就破了。馬英九還當場以手半握模擬握雞蛋方法，教學生們，扔雞蛋不能用力，只能半握，還要丟的準、丟到正確對象。

現場學生問題也五花八門，有陸生提問，時下臺灣年輕人有強烈的「臺灣意識」，問他看法如何？馬馬英九馬上反問陸生是哪一省人？並回答大陸有很多省份，每一省也都有自己的省籍意識，對於全球的人而言，大家都有自己家鄉的情結，所以有臺灣意識並不特殊，只是因為在當年有很多大陸各省的人民來到臺灣，才被凸顯出臺灣意識，臺灣人保留自己原來的特質、語言是很合理，不必刻意強調。

面對學生詢服貿議題，馬英九說，台灣人想跟世界建立經濟關係，卻對世界第二大經濟體大陸像防賊一樣，指當初服貿要推動，根本是謠言和反謠言之戰，就連參加太陽花的人都搞不太清楚，強調年輕人參加學運，關心社會，「我贊成」，但要搞清楚議題內容。

(中時)