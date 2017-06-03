男子酒後拿酒瓶砸同居人 女方兒子報警

朱姓男子與林姓女子因工作上的問題發生口角，林女32歲兒子挺身保護媽媽，與林男起爭執並拿起酒瓶丟擲，朱男頭部被砸傷後離開，林男趕緊打電話向民代求助，八德警分局四維派出所員警獲報趕抵並在附近找到朱男，查出他早在4年前因涉犯毒品案被通緝，林女表示，不願提告及申請保護令，但警方查出朱男竟是通緝犯，訊後通報家暴防治中心，並將朱男解送歸案。

(中時)