陸抽砂船越界進入金門盜砂 7人聲押獲准
大陸籍抽砂船「順興929號」昨晚越界進入金門田埔海域作業，遭金門海巡隊攔截逮捕，肖姓船長等7人被依違反入出國及移民法和刑法結夥3人以上竊盜等罪嫌移送法辦，檢方已向法院聲押獲准。
這是金門地區今年以來，第2件越界盜採海砂案件。由於大陸船隻違法採砂，造成金門海岸連年大幅退縮，也對底棲性的海洋生物造成生存威脅，引起相關單位的高度重視，當地居民痛心金門海岸變形，普遍支持採取強力因應作為。
金門海巡隊昨晚在田浦外2海里處，發現來自福建泉州的陸籍「順興929號」抽砂船越界作業，當即攔檢登船逮捕，當場扣得盜採的砂石約200立方公尺。
金門海巡隊在請示檢察官後，趁扣案海砂未固化前，強制立即「吐」回大海回填海床，船長肖某等7人則依違反入出國及移民法和刑法結夥3人以上竊盜等罪嫌移送檢方偵辦。
檢察官以他們犯罪嫌疑重大，且在金門無固定住居所、有逃亡之虞，向金門地方法院聲請羈押獲准。
金門地檢署強調，未來將持續與海巡署等相關單位通力合作，強化國土、海洋生態保護工作，也歡迎民眾踴躍檢舉，協助打擊不法，共同守護金門美麗的海岸。
(中時)
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