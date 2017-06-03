招攬伴手禮商家 屏縣府拍吸睛kuso片
屏東縣政府今拍攝1部kuso影片，從單身的魯蛇成功脫魯；合作客戶變成好麻吉；神奇的是，生病的朋友禮到病除，全部都是因為「屏東十大伴手禮」，而這部影片不僅顯盡在地伴手禮的妙用，也邀請店家一同來參與今年度伴手禮暨好店徵選。
屏東縣政府臉書今上傳1部自拍「送禮三招」kuso影片，影片中觀傳處的成員一人分飾3角，從告白篇送禮直接脫魯住進女主角心裡；商業篇送禮馬上變好麻吉，和探病送禮讓對方「病痛好利利」，頭上包繃帶的病人，馬上起身做起伏地挺身，搞笑又簡潔有力，短短4小時就有30次分享。
觀傳處表示，為了讓更多商家參加9日將截止徵選的「2017屏東伴手禮暨好店徵選活動」，採用低成本，自己編劇自己開演，影片不僅呈現伴手禮的強大用處外，希望能藉此吸引商家報名意願，也強調屏東伴手禮「讓你不管什麼場合，都能送禮送到心坎裡」。
觀傳處說，徵選分為食品、非食品與好吃（小吃）3組，各選10名，目前已有30多家報名，獲選店家可擁有行銷活動優先推廣或展售權，宣傳摺頁、網站、臉書等產品宣傳及曝光，幫忙屏東推廣在地商品，讓外地、國際旅客對屏東縣在地特色與觀光產業有更深刻的印象，也讓居民對家鄉的特產及美食更了解。
(中時)
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