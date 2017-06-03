司改國是會分組會議終告落幕

司法改革國是會議第二分組，3日增開第二次會議，達成司法院與法務部1年內提出如何防杜濫訴的具體方案，及支持「妨害司法公正罪」的決議，以切斷政治對司法的干擾等6項決議。

第二分組會議今(3)日結束後，代表從2月20日開始、為3個多月的分組會議已告落幕。由總統蔡英文擔任會議主席、召開兩日的總結會議，將由籌備委員會擇期開會討論後，才能得知何時舉行、如何進行相關議題的討論和表決。

第二分組共召開8次會議，今日舉行的增開會議，做成以下決議：

1.就審判機關與檢察機關的人力負擔，司法院與法務部檢討善用現有員額，充實所需人力。於中央政府機關總員額法規定的第三類及第四類員額高限內，行政院應尊重司法院、支持法務部的員額需求。必要時，檢討調整中央政府機關總員額法的規定。

2.為落實評議制度，提升裁判品質，並促進法律見解的思辨與進步，終審法院的裁判得附具不同意見書。

3.為使第一審判決無罪，第二審改判有罪卻依法不能上訴第三審的刑事案件（如過失傷害罪、竊盜罪、贓物罪、妨害名譽罪等），有上訴第三審的機會，應修正刑事訴訟法376條限制上訴第三審的規定。

4.為切斷政治對司法的干擾，支持第五分組關於妨害司法公正罪的決議。

5.司法濫訴的問題應積極有效解決，司法院與法務部於一年內提出濫訴防杜的具體方案。

6.為因應我國社會快速變化，並順應司法國際潮流，提供最佳司法決策參考，請司法院研議設立司法政策研究機構的可能性，俾長期蒐集、研究相關司法制度與重要司法議題。

(中時)