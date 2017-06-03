南京「大禹文化與世界文明」講座 推動兩岸文化交流
致力研究大禹文化、弘揚大禹精神的中國大禹文化研究中心，邀請海峽兩岸慧行賞石文化協會教育博士林呈財，今(3)日在南京中國科舉博物館江南貢院大會議室，舉辦「大禹文化與世界文明」講座，包含來自河南登封的永泰寺傳統文化基地創辦人屈玉榮、大禹研究會會長常松木、天中福地董事長姚松濤、夏氏宗親總會執行會長夏士延、南京旅遊協會副會長邢定康、中國科學博物館館長馮家紅等30餘人與會。
海峽兩岸慧行賞石文化協會理事長劉雪筠致詞表示，本次前來的慧行大小志工共有90餘人，除了講座之外，明日上午將在南京奧體中心，由慧行救生和平小天使進行一場救生示範表演，其中包含有一齣「大禹治水」的行動劇。生命是最高的價值，救生也是全世界普世尊崇的高貴行為，大禹為天下蒼生公而忘私、三過家門而不入的精神，更是我們志工的典範。
林呈財演講提到，這次演講是以真心而來，「真」是「直」下兩點，「直心是道場」，兩點是一文一武，習近平主席提倡的「一帶一路」是古老的靈魂走一回，中國早在1000多年前就有「一帶一路」，所以「千年走一回」的「一帶一路」，並不只是一個經濟實體，而是一個文化理念，就是中國如何與世界各民族共存共榮，互融互攝。文化講「安居樂業」、文明講「順天應人」，此華夏(大禹)文明與世界文明應有積極互動，才能為世界和平帶來新希望。
林呈財說，此次會來南京演講的機緣，來自於被夏士延會長所寫的「導河積石源流長、嵩高為嶽氣象尊」所感動，重點在「積石」，石頭是文明的開端，它是「雲之根、地之骨」，所謂「石小乾坤大、拳石容天下」，大禹文化的真正精神是鼓勵人們要「活出人生」的最高價值，而不要只是在學歷、經歷、病歷中「活過人生」，而與世界文明互動的重點在於「順天應人、患難與共」。
(中時)
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