屏辦羽球團體錦標賽 球后戴資穎將出賽
全國最大型羽球賽事「106年全國羽球團體錦標賽」再次到屏東舉辦，3至9日在屏東縣立體育館進行為期7天的賽事，其中女單世界排名第1的戴資穎與男單世界排名第5的周天成也會出賽，9日決賽還有博斯（FOX）運動電視台進行現場轉播。
今是106年全國羽球團體錦標賽開幕式，屏東縣長潘孟安與屏東縣體育會羽球委員會主委劉淼松進行開球，為精彩賽事揭開序幕，今年有226隊參賽隊伍，還有超過2500名選手及隊職員參與，「世界球后」戴資穎也沒缺席，屏東在地好手林俊易、林家戎、李怡靜、洪錦義、黃品銜都將一次齊聚屏東。
潘孟安表示，去年羽球團體錦標賽後，戴資穎就在全世界發光，贏得台灣有史以來第1面羽球亞錦賽金牌，屏東在地培育的枋寮高中選手林俊易、黃品銜在4月世界青年羽球錦標賽U19選拔中，包辦冠軍及亞軍獲選國手，10月將代表台灣到印尼參加比賽，顯現台灣羽球選手實力不俗。
屏東縣羽球委員會表示，此次出賽的選手包含女單世界排名第1戴資穎、男單世界排名第5周天成、及世界排名30名內的王子維、李佳馨、李洋、李哲輝、張課琦、白馭珀、陳宏麟、王齊麟等國手，及合庫、土銀、台電、亞柏、YONEX、中租羽球隊等企業強隊，皆齊聚屏東參與這場年度國內羽球界最大賽事。
(中時)
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