不斷更新》6／4全台停班停課一覽

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（20：00更新）今（3）日北台灣受到鋒面北返影響，造成驚人雨勢與多處淹水、道路坍方。明（4）日將有部分地區，停班停課。

● 6／4全台停班停課狀況如下：

◎北部地區

【台北市】明天正常上班上課。視情形另再宣布。

【新北市】明天正常上班上課。各區視情況另宣布停班停課。

【基隆市】明天正常上班上課。

【桃園市】尚未宣布。

【新竹縣】尚未宣布。

【新竹市】明天正常上班上課。

【苗栗縣】尚未宣布。

◎中部地區

【台中市】和平區: 明天停止上班、停止上課。

【彰化縣】尚未宣布。

【南投縣】明天已達停止上班及上課標準。

【雲林縣】尚未宣布。

【嘉義縣】明天正常上班上課。

【嘉義市】明天正常上班上課。

◎南部地區

【台南市】明天正常上班上課。

【高雄市】照常上班、照常上課。

六龜區、桃源區、那瑪夏區: 停班停課。

【屏東縣】明天正常上班上課。

◎東部地區

【宜蘭縣】明天正常上班上課。

【花蓮縣】明天正常上班上課。

【台東縣】明天正常上班上課。

◎外島地區

【連江縣】明天正常上班上課。

【澎湖縣】尚未宣布。

（行政院人事行政總處為準）

(中時電子報)