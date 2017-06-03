男子酒醉路倒 警及時協助送醫

北市松山警分局三民所警員白曉帆、許又文擔服巡邏勤務時，接獲通報指民生公園內有酒醉男子喧嘩，請警方到場協助處理。

兩名員警隨即抵達民生公園，看到一名蔡姓男子倒臥路邊，身邊站著一名計程車司機。運將說：「警察先生，剛才他一下車就倒在路上，頭部好像有撞到地面。」

員警查看男子頭部確實有外傷，白員於是立刻轉報119救護人員到場。由於蔡男酒醉意識不清，只能從口袋中的健保卡查證身分，救護人員將蔡男送往三總松山分院就醫。同時，警方聯繫上蔡男的妻子，請其儘速趕往醫院協助蔡男就醫。

「真的很謝謝你們！」蔡妻接獲警方電話後，感激地說：「要不是警察先生及時發現，我先生倒在路邊還不知道會發生什麼意外」。

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(中時)