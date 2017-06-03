豪雨襲新北 估農損約525萬

豪雨造成新北許多地區作物受損。（新北市農業局提供）

三芝的西瓜正處開花結果期，泡水受損情況嚴重。（新北市農業局提供）

磺溪暴漲將大量泥水、枯枝與漂流木沖進漁港，同時造成船筏翻覆。（新北市農業局提供）

機具打撈磺港漁港的漂流木與枯枝。（新北市農業局提供）

新北市昨日有多區受到豪雨影響積淹水，農業局今持續彙整各地農損情況，目前換算農損金額約525萬元，主要受損作物為西瓜、甘藷、苗圃、茭白筍及葉菜類等，將爭取中央農業天然災害補助。

農業局表示，本次受影響的淡水、三芝、石門、金山及萬里等區，目前農損被害面積約147.73公頃，損害程度約27％，換算面積為39.83公頃，農損金額約524.4萬元。而三芝的西瓜正處於開花結果期，泡水受損情況嚴重；金山甘藷剛種植1個多月，大水沖時也使根部外露；金山、萬里的苗圃則是大水將盆花沖走或沖倒。

此外，本次金山磺溪暴漲，導致大量泥水、枯枝及漂流木沖進磺港漁港，導致2艘漁船半沉沒，今日副市長葉惠青也與農業局長李玟到場勘災，並發放慰問金給2艘受災漁船主，預估港內清除工作會在1日內完成，其餘29處漁港則暫無災情。

(中時)