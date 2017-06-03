豪雨襲新北 估農損約525萬
新北市昨日有多區受到豪雨影響積淹水，農業局今持續彙整各地農損情況，目前換算農損金額約525萬元，主要受損作物為西瓜、甘藷、苗圃、茭白筍及葉菜類等，將爭取中央農業天然災害補助。
農業局表示，本次受影響的淡水、三芝、石門、金山及萬里等區，目前農損被害面積約147.73公頃，損害程度約27％，換算面積為39.83公頃，農損金額約524.4萬元。而三芝的西瓜正處於開花結果期，泡水受損情況嚴重；金山甘藷剛種植1個多月，大水沖時也使根部外露；金山、萬里的苗圃則是大水將盆花沖走或沖倒。
此外，本次金山磺溪暴漲，導致大量泥水、枯枝及漂流木沖進磺港漁港，導致2艘漁船半沉沒，今日副市長葉惠青也與農業局長李玟到場勘災，並發放慰問金給2艘受災漁船主，預估港內清除工作會在1日內完成，其餘29處漁港則暫無災情。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。