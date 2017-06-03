暴雨中跳水庫輕生 救難人員冒險搜救
嘉義市34歲蘇姓女子，昨2日晚間被民眾發現獨自從堤岸往仁義潭水庫走進去，隨即不見人影，因當時已下起陣陣暴雨，警方接獲民眾報案，隨即通報嘉義縣消防局，消防人員抵達，發現場岸邊留有一雙鞋子，立即出動救生艇及人員潛水搜救，隨雨勢變大，救援危險性增加，深夜11點多，經與家屬溝通後，任務先行取消，今3日一早再度前往搜救，不到3小時就找到已死亡多時的蘇女。
嘉縣消防第3大隊表示，昨晚現場天候不佳，雨勢龐大，指揮官根據報案者描述落水地點，指派搜救人員2人一組先行下潛搜索，但隨著雨勢急遽加大，雷電交加，在水裡搜救非常危險，取得家屬支持才改成今早進行搜索。上午7點左右，救難人員再度前往仁義潭進行搜索，現場分為水面上及水面下兩組人馬，一組救難人員利用救生船艇在水面上搜尋，另一組救難人員潛水搜尋，終於在9時46分發現溺者，立即以長背板搬運上岸，溺者呈現OHCA狀態，現場交由員警及家屬善後。
※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。
請珍惜生命，再給自己一次機會。
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