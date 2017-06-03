小琉球守護海龜 讓牠們伴潛水客同游
全球海龜僅7種，但在屏東小琉球就能看到保育類綠蠵龜和玳瑁等多種海龜，依據統計已在小琉球紀錄到163隻不同海龜出沒，遊客在近海游泳、潛水就可能與龜同游，屏東縣政府農業處呼籲遊客不要因為一時好奇去觸摸、干擾海龜，致違反野生動物保育法規定。
近年來縣府、琉球區漁會及當地漁民共同合作推動的管制措施，讓海龜棲地更健全，加上當地民宿與潛水業者自行進行生態保育和監督，努力保存環境及民眾保育觀念提升，使小琉球的綠蠵龜數量持續的成長。
小琉球地區的海龜很習慣遊客的出現，也知道浮潛及潛水的遊客不會傷害他們，在遊客身旁自在優游並與當地琉球人共生，這是小琉球地區重要的環境資產。
農業處表示，希望前往小琉球的旅客配合縣府的規定，不要刻意去觸摸、干擾、捕抓、危害綠蠵龜，讓牠們能繼續生存下去，而不會面臨絕種的危機。同時小琉球地區因為美麗的生態景觀，來浮潛及潛水的旅客持續成長，希望來浮潛的遊客也必須注意避免踩踏海底珊瑚及碰觸生物。
農業處再說，提醒業者在帶領遊客水中觀光時作好安全教育、海洋教育及宣導相關法規，請遊客於本海域進行海域遊憩活動時禁止觸摸綠蠵龜，以保育當地自然生態，才能擁有永續的環境資源。
(中時)
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