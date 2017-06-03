賀軍翔宣布結婚！女兒4個月前在美國出生了

賀軍翔PO出女兒照片宣布結婚。（圖／取自賀軍翔臉書）

賀軍翔透露老婆是圈外人。（圖／取自賀軍翔臉書）

楊丞琳發文恭喜賀軍翔。（圖／中時資料照片；取自楊丞琳微博）

賀軍翔今宣布成為人夫。（圖／中時資料照片）

男星賀軍翔今（3日）突在臉書宣布結婚了，並自爆女兒已經在美國出生4個月，開心公告自己的人生邁向另一個階段，「在這裡跟賀家幫的親們分享這個喜悅，由於另一半非圈內人就不加詳述，希望大家祝福我們這一家！」突如其來的喜訊，讓粉絲超驚喜。

賀軍翔稍早在臉書發文，表示今天台北雖然下暴雨，但是個好日子，「所以風雨無阻的…我們登記結婚了」，接著坦言其實女兒4個月前已經在美國出生，也因此幫她的小名取為「美寶」。對於升格當爸，賀軍翔有感而發說「看著自己的女兒健康的出生就已心滿意足」，並透露老婆是圈外人的緣故，便不多說明，盼獲得大家的祝福。

33歲的賀軍翔2003年演出電視劇《七年級生》出道，代表作為跟楊丞琳合作的《惡魔在身邊》因此一炮而紅，他曾和林依晨、楊丞琳傳出假戲真做緋聞，又因「日記事件」與好友鄭元暢傳出斷臂情，但兩人都澄清只是朋友，近年來賀軍翔將演藝工作重心放到大陸，2015年底他承認有女星示好，但他無動於衷，自嘲難交朋友，如今閃電爆出結婚當爸，嚇傻粉絲。

而和賀軍翔從《惡魔在身邊》起就是多年好友的楊丞琳，稍早第一時間便在微博發出祝賀文，說：「我的兄弟賀軍翔結婚生女了～好感動...無限祝福 ​​​​」，粉絲也開心說：「齊悅見證了阿猛的幸福」、「就等妳跟李榮浩了！」

(中時電子報)