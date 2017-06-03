中港溪水位高達3.6公尺 米粉街將疏散撤離

因應中港溪尖山水位站（米粉街河段）在今天19時許監測到的水位深達3.6公尺，已達疏散準備水位EL3.4公尺，須進行疏散撤離準備作業。苗栗縣府已通報頭份市公所與居民溝通，縣水利處指出，一旦中港溪水位達6公尺，為保障居民生命財產安全，將進行強制撤離。

水利署二河局在中港溪米粉街河段的堤防仍未完工，頭份市尖山里米粉街地處低窪，若遇強烈颱風過去也有撤離經驗，頭份市長徐定禎表示，如需撤離，戶數不會超過50戶，不過中港溪水位收到時雨量影響高低起伏，目前公所與里長已再警戒待命。

苗栗縣府針對豪雨成立災害應變中心二級開設，工務處、民政、社會、警察、消防、水利處、二河局、農業處於今晚19:00進駐苗栗縣災害應變中心，20:00由秘書長陳斌山主持工作會報。

(中時)