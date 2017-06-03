中國-歐盟領導人會晤：用中歐穩定應對世界的不確定

中新社報導，大陸國務院總理李克強在比利時首都布魯塞爾歐洲理事會總部同歐洲理事會主席圖斯克及歐盟委員會主席容克共同主持第十九次中國—歐盟領導人會晤時表示，希望通過此次會晤發出中歐關係保持穩定並且持續鞏固的積極信號，我們要以中歐合作的穩定性應對國際形勢的不確定性。

圖斯克和容克表示，當今世界正面臨不確定和不穩定因素，維護現行國際體系符合歐中及世界的共同利益，歐方認為不能有選擇性地維護國際貿易體系。

在美國總統特朗普宣布退出「巴黎協定」這一全球性氣候協議的時候，中歐宣布加強應對氣候變化合作，推動落實好「巴黎協定」，共同努力為落實2030年可持續發展議程作出貢獻。

而此次會晤，雙方還就歐盟履行「中國加入世界貿易組織議定書」第15條義務進行了溝通。李克強強調，該條款是「日落條款」，各方都應切實履約，這既是履行應有的國際義務，也是遵守國際規則，尊重基於規則的國際秩序。雙方可通過雙邊或多邊渠道妥善解決貿易摩擦問題。

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