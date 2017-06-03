法網》拚戰36局! 謝淑薇女單第3輪飲恨

謝淑薇法網女單第3輪止步。（美聯社資料照）

我國女網好手謝淑薇，法網女單第3輪碰上世界排名27的地主賈西亞（Caroline Garcia），雙方苦戰3盤、近2小時40分鐘激戰，謝淑薇最終4比6、6比4、7比9第3輪止步。

23歲的賈西亞年初曾來台參加WTA台灣賽，單、雙打都相當出色，去年拿下法網雙打冠軍，美網亞軍，年初澳網也挺進4強，不過謝淑薇沒有讓她贏得太輕鬆，雙方開賽就形成破發大戰，4比6失掉首盤的謝淑薇，次盤吹起反攻號角，6比4扳回一城。將比賽逼入第3盤，光是決勝盤兩人就激戰了1小時16分鐘。

決勝盤戰局進入白熱化，謝淑薇開局展現精確擊球手感及多拍纏鬥能力，同時壓低非受迫性失誤，第3局30：40時精彩後排高吊球，地主觀眾也不吝嗇給予掌聲，兩度將戰局逼入deuce，最終讓賈西亞回擊出界率先破發，第4局再賞給對手鴨蛋，連下兩局取得3比1。

謝淑薇法網女單第3輪止步。（美聯社資料照）

但賈西亞回過頭也連趕3局，再將局數超前。關鍵第9局，謝淑薇0：30落後之際，先是藉主審判得分，隨後又讓賈西亞回擊掛網追平，謝淑薇也激動地振臂為自己打氣，隨後趁勢先奉上一記反拍底線大角度致勝球，再讓賈西亞回擊掛網，連趕4分破發。

即便面對地主，場邊「淑薇、淑薇」的加油聲仍此起彼落，謝淑薇連趕3局，重新取得6比5領先，但第12局謝淑薇發生雙誤遭破發，16局再度出現雙誤，雖然救回1個賽末點，惜體力耗盡，7比9無緣16強。

謝淑薇無緣追平自己2008年澳網創下的台將女單16強紀錄，不過仍改寫個人法網單打最佳成績，地主好手賈西亞賽後也幾乎喜極而泣，這一勝讓她寫下生涯大賽最佳16強。

(中時電子報)