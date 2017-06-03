強化防汛 中市水利局24小時整備待命！

周廷彰強調，往年靜宜大學前台灣大道遇雨成災淪為水鄉澤國的慘狀，目前亦未傳出過去黃沙漫流的情景！（陳世宗攝）

連日豪大雨來襲，造成全台各地災情頻傳！台中市議員陳清龍、邱素貞等人，3日關心各區是否出現會出現嚴重災情！水利局長周廷彰說，和平區單日雨量累積達355毫米達大豪雨規模，山區雨量較大；其餘各地雨量介於100至250毫米間，該局24小時整備待命！

台中市議會今天進行都發建設水利業務質詢。市議員朱暖英、邱素貞、翁美春、陳清龍、李中、何文海、范淞育、陳本添、何敏誠、謝明源、段緯宇等人，均關心連日豪雨是否影響柳川、綠川、筏子溪等台中市主要河川的排水系統。

周廷彰表示，鋒面南下帶來短時強降雨，該局不僅針對易淹水點進行布線，更加強各區系統性防汛措施；除昨天陪同市長林佳龍前往霧峰車籠埤抽水站、吉峰路下水道等地區視察防汛整備作業外。今日要求同仁加強檢視所轄水利建設工程，持續嚴陣以待強化防汛，確保民眾安全。

水利局指出，過去易淹水的太平區光隆村、興隆村，這兩日累積日雨量最高達192毫米；市府搶在汛期前完工的光興隆排水分洪道及隆營區南側滯洪池（滯洪量約4.75萬噸）也發揮紓緩強降雨的效用，將上游的洪水分洪至頭汴坑溪。

周廷彰強調，往年靜宜大學前台灣大道遇雨成災淪為水鄉澤國的慘狀，目前亦未傳出過去黃沙漫流的情景；顯示去年底完工的台灣大道七段1公里側溝、346巷排水箱涵及周邊滯洪池等防汛設備也充分發揮功效，防患於未然！

(中時)