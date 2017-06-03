金山、石門10處紅色警戒 百戶居民撤離

（20：19更新）西南鋒面可能北返，金山、石門今（3）日晚間8時許共有10處發布土石流紅色警戒，區公所為了居民安全，陸續將山區百餘名住戶撤往平地，避免發生意外。

金山區公所表示，為了居民安全著想，已準備撤離計畫，陸續將山區134名住戶實施勸離和強制撤離；而石門區公所晚間也將山上數十戶居民，陸續勸離至災民收容所安置。

另外，原本發生土石坍崩中斷的金山噴水路已順利搶通，山上51名住戶已恢復用水用電，區公所和相關單位也運送食物和水給居民，住家所在位置未達紅色警戒標準，目前居民安全無虞。

(中時)