豪大雨成災 全台2死1失蹤 農損2150萬
受梅雨鋒面及西南氣流影響，豪大雨肆虐台灣北部及中南部，釀成2人死亡、1人失蹤、15人受困、5人受傷；農委會統計，全台農產損失2150萬元。
農委會指出，已發布土石流紅色警戒386條土石流潛勢溪流，座落於6縣市21鄉鎮111村里；土石流黃色警戒347條土石流潛勢溪流，座落於9縣市37鄉鎮146村里。
全台農產損失2150萬元，雲林縣西螺、二崙較低窪田區淹水，葉菜受損情形，待水退後才能掌握，初估損失約3至4成；南投、雲林、彰化等地瓜果類產區因雨勢大造成農損，影響未來採收減產約2成。
農糧署已完成備貯夏季蔬菜滾動式倉貯甘藍及結球白菜3000公噸，根莖類蔬菜契約供應胡蘿蔔、洋蔥及馬鈴薯等600公噸，將密切掌握市場供需及價格情形，適時調配穩定供需。
依農業天然災害救助辦法第6條規定，直轄市、縣（市）主管機關於天然災害發生後7日內，得視農業損失程度，將救助地區及品項提報本會公告辦理現金救助。
(中時)
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