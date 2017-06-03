陸國土部：將列可燃冰為新礦種 助推產業化

大陸成功於南海北部神狐海域開採可燃冰22天後，國土資源部2日召開發布會表示，目前整體氣壓、氣流狀況良好，平均日產氣體量達8350立方公尺，顯示試開採已取得圓滿成功，未來將提供2到4個大型的資源基地，並建議將可燃冰列為新礦種，全力助推邁向產業化的進程。

國土資源部地質勘查司司長於海峰說，未來將建議把天然氣水合物設立為大陸的第173號新礦種，並納入新興戰略產業目錄，以制定相關產業政策，鼓勵和引導企業參與勘探開發，推動天然氣水合物開發利用的進程。

中國地質調查局副局長李金發則表示，未來將提供2-4個大型資源基地，為產業化奠定堅實的資源基礎。

(旺報)