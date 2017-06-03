朝陽科大建築系畢業展　創意融合文化走入古蹟

朝陽科大建築系畢業展，走進百年古蹟霧峰林家花園展出，展現專業學習成果。（陳淑芬攝）

朝陽科大建築系室內設計組畢業展霧峰林家花園開幕。（陳淑芬攝）

學生畢業創作深入結合在地環境及人文歷史，展現新設計人對於社會的人文關懷。（陳淑芬攝）

朝陽科大建築系今年畢業展走進百年古蹟霧峰林家花園展出，學生走訪主題地區，連結在地環境及人文歷史，規畫設計出具創意的全新空間作品，與古蹟場地新舊具陳相映成趣。建築系主任陳信安3日表示，空間設計不僅強調美感，還要展現具人性的空間及對人文社會的熱情。

朝陽科大建築系室內設計組畢業展今天在霧峰林家宮保第園區熱鬧開幕，雖然雨勢不斷，但學生熱情不減，建築系主任陳信安率師生與會，56件年輕學子的建築空間設計創作在百年古蹟中展出，別具義意。

助理教授陳俊傑分析，畢業展作品大膽挑戰傳統既有生活認知，以新一代觀點做全新詮釋，在古蹟內展出可激盪出更多的可能，學生長達半年走訪主題社區，連結在地環境及人文歷史，再著手設計出符合使用及需求的全新空間，讓室內設計不只是設計空間，更要展現新設計人對於社會的人文關懷。

學生戴伶晏是基隆人，有感於家鄉人口外移及逐漸沒落，作品「回眸」以「八尺門」為主題，規畫整合當地魚市及海鮮餐廳等空間，透過自行車串連知名的「基隆8景」，盼能找回城市文化路徑及家鄉認同。

程詩婷的「巷弄空間再造」選定台南市中西區巷弄，深入調查民眾生活，結合閒置空間作規畫，以打破室內室外隔閡的二次建築，打造全新生活空間；蔡菊真以嘉義白水湖為題，賦予荒廢的舊魚塭全新生命，設計保麗龍蚵田、錯層平台及新建物，讓蚵農、戲水民眾及釣客有互動交流的新場域。

(中時)