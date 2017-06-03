葉菜損失慘重 復耕空窗期菜價必漲
雲林截至下午4點初估農業災損約千萬元，損害總面積約838.24公頃，損害持續增加中。縣農業處預料此波農損可能不輕，其中葉菜類損失最慘重，復耕上市至少需3周，空窗期菜價上漲不可避免，消費者要有心理準備。
縣府初步彙整鄉鎮公所呈報災損，截至昨日下午4點，農作物受害總面積838.24公頃，平均損害程度11%，換算無收獲面積94.92公頃，損失金額初估約999萬元。
受害較嚴重的作物有落花生浸水240公頃，一期水稻浸水、倒伏281公頃，短期葉菜類水傷138公頃，食用玉米倒伏98.62公頃。
畜產部分斗南、二崙、元長、褒忠等4鄉鎮5場養禽場災損，損失計有色肉雞4萬7700隻，損失約189萬2000元；鵝2800隻，損失約84萬元，合計273萬2000元。另虎尾、大埤、土庫、崙背、褒忠等鄉鎮8場養禽場也有災情，總在養數約6萬6500隻，因積水未退，實際損失得等水退後前往勘查估計。
林姓農民趁著雨勢稍歇出來巡田，看到即將採收的一期稻全部滅頂，憂心忡忡地說，如果水能退得快，太陽快出來，則還有救，若持續下雨，田裡積水無法消退，結穗泡水3天就會發芽，整區水稻就會化為烏有。
廖姓菜農表示，葉菜類雨後再經日曬就會腐爛，所以如果搶收不及，等太陽出來，整個菜園只能耕除。
雲林截至3日下午4點初估農業災損約千萬元，損害總面積約838.24公頃，損害持續增加中。縣農業處預料此波農損可能不輕，其中葉菜類損失最慘重，復耕上市至少需3周，空窗期菜價上漲不可避免，消費者要有心理準備。
縣府初步彙整鄉鎮公所呈報災損，截至昨日下午4點，農作物受害總面積838.24公頃，平均損害程度11%，換算無收獲面積94.92公頃，損失金額初估約999萬元。
受害較嚴重的作物有落花生浸水240公頃，一期水稻浸水、倒伏281公頃，短期葉菜類水傷138公頃，食用玉米倒伏98.62公頃。
畜產部分斗南、二崙、元長、褒忠等4鄉鎮5場養禽場災損，損失計有色肉雞4萬7700隻，損失約189萬2000元；鵝2800隻，損失約84萬元，合計273萬2000元。另虎尾、大埤、土庫、崙背、褒忠等鄉鎮8場養禽場也有災情，總在養數約6萬6500隻，因積水未退，實際損失得等水退後前往勘查估計。
林姓農民趁著雨勢稍歇出來巡田，看到即將採收的一期稻全部滅頂，憂心忡忡地說，如果水能退得快，太陽快出來，則還有救，若持續下雨，田裡積水無法消退，結穗泡水3天就會發芽，整區水稻就會化為烏有。
廖姓菜農表示，葉菜類雨後再經日曬就會腐爛，所以如果搶收不及，等太陽出來，整個菜園只能耕除。
農業處長張世忠說，雲林兩天來累積雨量高達600多毫米，西螺蔬菜區幾乎全泡湯，損失絕對不小，農民復耕再上市，至少需要3至4周時間，此復耕空窗期，菜價勢必上漲。
(中時)
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