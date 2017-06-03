樂天投手不受經典賽影響 主場投手丘有玄機

樂天王牌則本昂大，雖然有參加經典賽，但本季調整不受影響，反而狀況更好。(美聯社資料照)

日職樂天金鷲隊本季至今33勝11敗，在洋聯排名第一，團隊投手自責分率僅2.99，成為目前球隊戰績領先關鍵，其中王牌投手則本昂大，與終結者松井裕樹，雖都有參與經典賽，但都沒有受到影響，展現驚人實力，日媒指出，跟樂天宮城球場的投手丘有關係。

則本昂大日前完成連7場雙位數三振，創下日職新紀錄，目前也以7勝並列勝投王，松井裕樹則以18次救援成功，獨居救援王寶座，今年許多參與經典賽的投手，都受到調整影響，兩人曾為少數特例。

日媒表示，主要是因為經典賽大聯盟的投手丘較硬，跟以往日本球場的投手丘有所不同，不過宮城球場的投手丘，從岩隈久志到田中將大，為了提早適應要去大聯盟，都曾要求投手丘要硬一點，跟大聯盟的幾乎相同。

則本昂大雖然在其他球場，也都展現出驚人的投球能力，但目前在大聯盟的兩位前輩投手岩隈久志與田中將大要求，或許成為目前則本與松井裕樹，不受經典賽過後影響的原因之一。

(中時電子報)