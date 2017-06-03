T.O.P呼麻神隱 GD代道歉保證「以後不再發生」

T.O.P（右）呼麻後神隱，GD今現身Bigbang演唱會向粉絲道歉。（圖／達志影像）

韓國夯團Bigbang成員T.O.P本月1日爆出呼麻風波，今年2月以義警身分入伍的他，昨(2日)提早收假回到警局，卻沒在媒體前現身，讓蜂擁而至的記者們撲了空，而Bigbang其他四人今仍依照原定計畫，到大阪開唱，隊長GD（G-Dragon）一開口就向粉絲們道歉，並承諾以後不會再有類似事件發生。

除了當兵中的T.O.P外，G-Dragon、勝利、太陽、大聲今上午合體現身機場，準備飛往大阪舉行演唱會，稍早活動開始，有網友在社群網站以文字方式分享內容，透露4人出場後，GD便對在場粉絲致歉，對不起讓大家擔心，並承諾以後會努力工作，不再發生這些事讓大家難過。

感性道歉後，Bigbang便依照演唱會流程開始唱歌、玩大風吹遊戲，GD也大方露出新髮型，讓現場粉絲尖叫不已，眾人站上花車繞場時，大聲還現場奮力背起GD，使全場笑翻。

(中時電子報)