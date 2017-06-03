「醒來驚覺汪洋一片！」 雲林好幾個村慘遭水困
雲林遭豪雨重創，山區土石坍方、處處淹水，多條道路與橋樑封閉，淹水受困約400多戶，8000餘戶停電，緊急撤離160人，有8人受傷，幸好無生命危險。積水晚間漸退去，電力泰半搶修完成，而道路大多數也恢復通車。
傾盆大雨不斷，雲林從昨日晚間直到今日清晨，短短12小時累積雨量超過600毫米，水洩不及造成斗六、斗南、大埤、虎尾等山線、平原地區成了水鄉澤國，好幾個村落受困水中。
「水淹到這！」大埤鄉代會副主席林碧珍手比到脖子，強調豐田村從沒淹這麼嚴重，從高速公路及78快速道上往下看，全被水包圍。直到中午，消防隊前進村內送午餐及水等物資，水深仍及膝。
紅瓦窯沈姓村民說 ，清晨6點多醒來驚覺已是汪洋一片，村內的大湖口溪溢堤，水根本無處消化，低漥地區水淹及胸，最低的淹到膝蓋，舉步維艱，對外連絡道路全淹水，多處水勢湍急如溪河。
大埤嘉興村元師府（廟）聚落一度也水深及腰，30多歲村民莊朝鈞說，他長這麼大，沒淹這麼嚴重過，許多地基加高的透天厝也進水。嘉興社區總幹事謝進榮表示，地方民代曾答應的水利設施迄今沒做，希望趕快兌現，讓居民擺脫淹水之苦。
多處校園也嚴重積水，斗南重光國小圍牆倒塌、褒忠國小像湖泊。北港溝皂頂寮大排因水利會打開水門，使原本積水的農田雪上加霜，大罵水利會人員，鎮長張勝智和議員蔡岳儒趕往了解，除請水利會謹慎調解水量外，也將請縣府整治大排。
台西鄉施工中的火燒牛稠大排五港支線土堤崩塌，溪水倒灌，使西濱快道五港匝道淹水封 閉，鄰近魚塭潰岸，鄉公所馬上調派抽水車，工程單位也搶修封堤，抑制災情擴大。
截至晚間6點，僅剩百餘戶未復電，總計撤離160人、8人受傷送醫，多數道路和橋樑都恢復通車，僅剩古坑149甲31k+750、斗南三結橋、南勢橋、土庫橋、仁晟橋、北港 後溝里浮水橋道路仍封閉。
(中時)
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