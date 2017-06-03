新書《待宵花》發表會 823砲戰官兵到場見證

中正大學中文系教授王瓊玲（前排左3）所著《待宵花》舉辦新書發表會。（陳淑芬攝）

中正大學中文系教授王瓊玲3日在她的新書《待宵花》發表會中表示，台灣有「823」、「228」兩個悲傷的數字，她認為，八二三砲戰較少受到關注，新書《待宵花──阿祿叔的八二三》，描述無情的戰火與有情的人物，希望能喚起這段大時代更深的反省。

新書《待宵花》為王瓊玲所著，以嘉義梅山人「阿祿叔」參與八二三炮戰故事為主軸，「阿祿叔」在無情砲火中被炸得全盲半聾，刻劃無情的戰火與有情的人物。由三民出版社發行，今天在中市的秀泰廣場舉行，台中市榮民服務處也參與舉辦「榮民公益性質新書分享」活動，邀請多名參與，見證並回憶這段歷史。

王瓊玲表示，故事挖掘得越深，對戰爭的愚蠢、和平的珍貴、小人物堅忍的生命力有越深的體會，但她也感嘆，八二三對於多數人來說只是一個冰冷陌生的數字，因為這場戰爭而受害的軍人、遺族，應該獲得更多的關注。

王瓊玲表示，林德祿「阿祿叔」參與八二三炮戰的故事，造就了她寫《待宵花》一書因緣，她為瞭解「阿祿叔」當年從軍的歷程及戰爭場面，查閱無數史料，並多次前往金門實地調查。

台中市榮民服務處處長虞思祖指出，歷史並沒有被遺忘，八二三砲戰是無數榮民前輩親身經歷的硬戰，《待宵花》書中所描寫的故事更能呈現當年與戰官兵為保國衛民的貢獻。

(中時)