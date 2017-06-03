中市第二市場百年宴 再現13道經典「台灣料理」

台中第二市場百年慶系列活動「第二市場酒樓美食百年宴」3日晚上登場，台中市長林佳龍特前往與民眾共同體驗第二市場百年前的繁華景象及酒樓美食文化。（陳世宗攝）

台中第二市場百年慶系列活動「第二市場酒樓美食百年宴」3日晚上登場，席開14桌，除精選13道百年前的酒樓宴席料理外，也呈現第二市場的福州意麵老店、茂川肉丸等特色小吃，更邀請專業「說菜人」Erica解說每道菜背後的意涵及典故。

台中市長林佳龍特前往與民眾共同體驗第二市場百年前的繁華景象及酒樓美食文化。

經濟發展局長呂曜表示，第二市場早期號稱「貴婦市場」，日治時代的綠川一帶聚集許多商人，連帶使得當地繁榮，周邊酒樓林立，而中部最具規模的酒樓「醉月樓」就坐落於此；日治時代「台灣料理」是相對於「日本料理」而命名，而自1920年代以來，台灣料理逐漸自成體系，是當時台灣上層仕紳階級精緻的宴飲文化的代表。

依據《臺灣日日新報》在1907年與1934年報導，當時的「台灣料理」包括紅燒魚、塔魚餅、八風菜、吐絲蝦仁等多道菜色，透過《臺灣日日新報》的食譜，今年市府在屆滿百歲的第二市場，舉辦極具歷史意義與文化特色的「酒樓美食百年宴」，重現當年「台灣料理」風味，盼帶給民眾一場穿越百年時空的經典饗宴，更象徵第二市場下一個經典百年就此展開。

經發局指出，酒樓美食百年宴委請在台中經營超過60年，歷經三代傳承的「錦芳婚宴會館」重現13道經典酒樓美食，包括雪白玉露、鳳尾大蝦、紅燒魚翅、炸刀匙蟳、日月合璧、東坡扣肉、炸春捲、煙燻烤雞、海參竹茹、大五柳居、火腿冬瓜、八寶飯、珍珠蓮子湯。

市府去年對第二市場進行修繕，今年舉辦百年慶系列活動，盼賦予百年老市場新生命，預計於10月接續推出「好市成雙•幸福百年」活動，邀請50對雙胞胎在六角樓廣場一同排出「100」字樣，歡慶第二市場百年，參與民眾還可獲得限量紀念帽及百元優惠券。

(中時)