暴雨溢堤 雲林縣長李進勇檢討致災原因
豪雨造成雲林斗南、大埤等地嚴重淹水，縣府了解，除了急暴雨外，大湖口溪溢堤也是沿岸淹水的原因。居民則認為是溪河沒整治、排水未疏浚所致。至於虎尾西安與安慶兩里，則因滯洪池尚未興設。
雲林縣府原本決定今日照常上班上課，但凌晨1點開始，雨勢逐漸增強，淹水災情陸續傳出，許多地方積水不退，交通受阻，考量安全，緊急在5點多宣布停班停課。
遇大雨必淹的雲林沿海地區，此次非常幸運地未傳出重大災情，反而是山線及平原地區淹水慘重，讓不少居民完全沒有心理準備。
此次水災最嚴重泰半是位於大湖口溪畔村落，包括大埤鄉嘉興、三結、豐田村，斗南舊社、明昌里二重溝、紅瓦窯等。大埤鄉代會副主席林碧珍和前豐田村長莊順吉指出，主要是豐田工業區、石龜溪及大湖口溪的水全都灌到該村，加上溪流沒整治，災情才會如此慘重。沈姓紅瓦窯村民則認為是排水溝年久未清理，水根本無法宣洩。
雲林縣長李進勇前往大埤勘災，檢討致災原因，認為是急暴雨導致大湖口溪水暴漲，加上部分堤段溢堤洪水倒灌入村。
縣水利處長許宏博表示，豐田工業區和鄰近排水將獨立分流，不再流入豐田村，水利署已採納地方意見全盤規畫，將加速建設腳步。
虎尾市區的安慶與西安兩里也淹水，居民始終認為是西安抽水站設計不良無法發揮功能所致。不過，許宏博說，虎尾水患來自水系龐大的北港溪，光靠西安抽水站抽水是不夠的，所以北從平和橋，南至下湳仔、竹腳寮將建造抽水站和滯洪池，只有完成整個水系建設才能解決水患，目前沿線抽水站都已完成，只要再興設滯洪池就完成治水拼圖了。
(中時)
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