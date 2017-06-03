六四事件28周年 陸委會盼大陸省思

陸委會今天就「六四事件」28周年發表聲明指出，該事件所追求的民主與人權等理念，是普世共享的核心價值；中國大陸近年來雖致力改革開放與經濟發展，卻仍無法坦然省思「六四事件」的重要歷史意義，缺乏推進民主政治改革力度，反而一再以政治維穩為由，限制人民自由選擇的權利，如此的作為將無法成為中國大陸制度轉型及改革的正面動能與支柱。

陸委會指出，近年來中國大陸推動深化改革、反腐肅貪及依法治國，但中共當局欠缺勇於面對內部發展所必要的民主、人權價值理念重建，無法有效落實民主制衡監督，且嚴格限制人民的言論、資訊獲得及人身自由等權利，因而更加拉大與人民的距離，無法建立民眾期待的民主自由與人權法治社會。

陸委會表示，臺灣實施民主化的經驗與推動轉型正義的過程，是正視過去歷史傷痕及面向未來發展的正面力量；兩岸關係的發展也應在保障民主及人權的基礎上向前邁進。中國大陸未能從「六四事件」汲取教訓，對於維權、異議人士的處理，絲毫未見到對民主人權的重視；而我方人士李明哲遭逮捕事件，更違反文明法治國家對基本人權的保障，沒有儘速公布具體事證、也沒有依照法律程序進行通報，更對家屬探視要求及我政府的一再呼籲置若罔聞，引發臺灣及國際社會對其傷害人權的批判，也造成我民眾對赴陸自由、安全交流的極大質疑。

陸委會呼籲，中國大陸唯有正視歷史事實，積極回應人民對民主改革與人權保障的訴求，嚴肅反思「六四事件」的歷史教訓及妥善處理李明哲事件，兩岸才有相互理解、相互價值分享的契機，也才能有相向而行的良善新局。

(中時)