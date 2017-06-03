賀軍翔當爸4個月了 爆老婆是初戀女友
男星賀軍翔近年把演藝重心轉移至大陸，今（3日）無預警宣布結婚，且女兒「美寶」還4個月大了，讓粉絲十分驚喜。而他對老婆身分未多加敘述，僅說是圈外人，現則傳出其實另一半就是他的初戀女友。
據《自由時報》報導，賀軍翔和老婆是民生國中同學，曾交往4年，此段戀情也是賀軍翔唯一承認過的，但後來因為男方演偶像劇爆紅，兩人便默默地分手，之後2011年被周刊拍到復合，傳出就一直低調交往，但據悉他們這段期間仍分合不斷，如今宣布修成正果，也受到大批網友的祝福。
(中時電子報)
關鍵字：賀軍翔
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