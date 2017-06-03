六四28週年 民進黨籲北京正視歷史事實
民進黨今發表「六四事件」28週年聲明指出，讓人民享有民主、自由與人權的果實，才是實現和諧社會、和平繁榮的正確道路。
聲明還強調，相信中國大陸的人民有意願、也有能力因應民主化的挑戰。呼籲北京應正視六四事件的歷史事實，把人民的權利還給人民。讓人民享有民主、自由與人權的果實，才是實現和諧社會、和平繁榮的正確道路。民進黨聲明指出，
民進黨聲明指出，民主、自由與人權，是不分國界的普世價值，更是當今14億中國人民理應享有的生活尊嚴。1989年6月4日，以行動爭取普世價值的中國青年，用寶貴的生命撼動了世界。人性追尋自由民主的精神之火，從未熄滅。
28年後的今日，中國大陸躍升為一個睥睨世界的經濟大國。但以威權治理國家的政權，正嚴酷挑戰現代文明的價值觀。
長期以來，國家機器以維穩之名，強力壓制人民追尋普世基本人權的價值；其公民社會仍持續被嚴苛抑制，維權人士的生命財產與自由，處處受到國家脅迫。對於香港人民要求真普選、要求落實民主的訴求，不僅未予應有的回應，反而更進一步限縮其原有的自由。
台灣歷經二十多年的民主運動，民主價值已成為台灣人民的生活方式，更是堅定不移的核心價值。因此，北京處理「李明哲事件」的方式，不僅突顯其罔顧基本人權、侵害言論自由的本質，更突出兩岸在制度與價值上的根本歧異。
我們再次嚴正要求，中方須儘速公布具體事證，安排家屬進行探視，回應各方對此案的關切與呼籲，讓李明哲能盡快平安回家。
中國的富強無法只奠基在冰冷的GDP和強橫的軍力上；和諧社會必須以落實多元、開放和正義為基礎。一旦喪失民主自由、人權與法治的文明靈魂，將難以獲得其他國家發自內心的尊敬。
中共政權的一言一行，不只左右著國內政治，更深深影響著世界。「六四事件」28年後，中國究竟想對世界展現何種面貌？是受人畏懼，或備受尊敬？
(中時)
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