蔡英文臉書談防災 網友洗版砲轟取締改裝車
今（3）日大豪雨持續襲台，蔡英文總統苦心孤詣地在臉書提醒全台灣老百姓，「絕對不能掉以輕心，一定要加強戒備，注意安全」、「有三件事情請所有的政府部門，務必貫徹執行」；不過臉書網友完全不領情，數千則留言洗版呼籲政府「正視目前台灣改裝汽機車問題」！
網友表示，排氣管及改裝品可以合法製造、合法販賣、合法進口，但裝載車上就不合法，這是什麼邏輯？政府要課稅又要開罰單又是什麼想法？蔡總統，您不是希望台灣能跟世界接軌，那請您重視汽機車改裝合法性與可變更性，在不影響行車安全與噪音的情況下，請把檢舉改裝還於司法單位執行，才不構成擾民。
數千筆類似留言將蔡英文臉書留言洗版，但是目前尚無獲得蔡英文總統或是蔡英文臉書專頁管理員的回應。
回想蔡英文剛當選時曾說，「我相信未來政府也會有這樣的雅量。如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子。」網友千筆留言，蔡總統不知道聽見沒，網友不知可否拍桌子？
(中時電子報)
關鍵字：蔡英文
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