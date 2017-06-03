蔡英文臉書談防災 網友洗版砲轟取締改裝車

新北市議員李婉鈺5月21日下午在板橋區江翠國小舉辦「重機車改裝車不等於噪音車」座談會，吸引千餘名車友到場。（圖／本報資料照片，葉書宏攝）

今（3）日大豪雨持續襲台，蔡英文總統苦心孤詣地在臉書提醒全台灣老百姓，「絕對不能掉以輕心，一定要加強戒備，注意安全」、「有三件事情請所有的政府部門，務必貫徹執行」；不過臉書網友完全不領情，數千則留言洗版呼籲政府「正視目前台灣改裝汽機車問題」！

網友表示，排氣管及改裝品可以合法製造、合法販賣、合法進口，但裝載車上就不合法，這是什麼邏輯？政府要課稅又要開罰單又是什麼想法？蔡總統，您不是希望台灣能跟世界接軌，那請您重視汽機車改裝合法性與可變更性，在不影響行車安全與噪音的情況下，請把檢舉改裝還於司法單位執行，才不構成擾民。

數千筆類似留言將蔡英文臉書留言洗版，但是目前尚無獲得蔡英文總統或是蔡英文臉書專頁管理員的回應。

回想蔡英文剛當選時曾說，「我相信未來政府也會有這樣的雅量。如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子。」網友千筆留言，蔡總統不知道聽見沒，網友不知可否拍桌子？

(中時電子報)