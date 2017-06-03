「最美的風景」微電影首映 陸委會：感受兩岸真情

陸委會以兩岸婚姻為主題製做拍攝微電影「最美的風景」，主委張小月（右三）、副主委張天嶔（左一）今天出席首映會，和2位主角、2位陸配合影。（圖片由陸委會提供）

陸委會以兩岸婚姻為主題製做拍攝微電影「最美的風景」，主委張小月（右一）今天出席首映會，和2位陸配麥韋唐、張琰對談。（圖片由陸委會提供）

陸委會以兩岸婚姻為主題製做拍攝微電影「最美的風景」，主委張小月（右）、副主委張天嶔（左）今天出席首映會，接受媒體提問。（圖片由陸委會提供）

陸委會以兩岸婚姻為主題製做拍攝微電影「最美的風景」，描寫一位來自中國大陸愛好攝影的年輕女性到臺灣旅遊，在書店巧遇她未來的另一半，嫁來臺灣後與先生一起經營書店，同時透過她的鏡頭紀錄了臺灣醇厚的風土民情，進而瞭解這塊土地，融入社會，也成為了臺灣「最美的風景」。

「最美的風景」今天在主要拍攝地點松山文創園區的閱樂書店舉辦首映會，陸委會特別邀請微電影的男、女主角及真實生活中的陸配共同觀賞微電影，並分享心得，陸委會主委張小月也出席首映會。

首映會除了讓現場來賓完整感受微電影所要傳達的溫馨情境，書店所散發的自由人文氣息，實際上亦吸引許多中國大陸旅客前來閱讀或購書。兩岸民眾持續交流，能夠增加相互的瞭解，拉近彼此的距離，有助於促進兩岸更多面向的良好互動。

陸委會強調，希望藉由微電影的傳播力，平實的呈現陸配融入臺灣社會的努力，政府也會持續積極打造對新住民更友善的生活環境。

(中時)