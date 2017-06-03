同婚將合法 男市議員向桃園市長鄭文燦求婚！
同婚才剛釋憲不久，市議員莊玉輝日前竟向桃園市長鄭文燦求婚，讓鄭文燦好尷尬。沒想到莊玉輝遭拒後則回說：你可能嫌「我老人家身體虛」。
我是台灣人(I am Taiwanese)上傳的影片中，莊玉輝在議會中對著鄭文燦說，「你在我們桃園市受到市民的肯定，所以說連我在內，也對你滔滔綿綿不絕的仰慕」「市長我現在很愛你，我想娶你當老婆，你的看法如何？」鄭文燦只好尷尬回說：「同性婚姻或共同生活，也是要以兩情相悅做基礎，沒有兩情相悅就不行。」
莊玉輝求婚遭拒後，轉頭問教育局長，「我今天跟市長結婚，我生的小孩要叫市長媽媽、還是爸爸」。甚至怒批什麼叫同性戀、什麼叫同性法，未來教育怎麼管。正事不做專門搞這些，並不得體。
網友紛紛回應說：「傻眼。人家結婚了好嗎？就算是同性婚姻，也不能婚外情或重婚的，懂不懂民法啊？還有，你求婚，人家就一定要跟你結婚嗎？哪來的自信啊？」「這個叫性騷擾。」「誰要跟你結婚啊！」
(中時電子報)
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