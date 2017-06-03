桃園市鐵皮屋傳火警 延燒2000坪

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桃園市桃園區國際路晚間8點多發生工廠火警，包括2個鐵皮、1模具、1嗔漆工廠約2000平方公尺陷入火海，消防局接獲大量報案電話，目前第一大隊中路分隊抵達現場，指揮官為第一大隊副大隊長邱志湧。

消防局派遣消防人員74人，消防車23輛、救護車1輛，總計24輛，由於起火建物為鐵皮屋，火勢相當大，目前仍未控制，所幸無人受困。

(中時)