南投警方偵破「假冒公署」詐騙車手案

南投縣警局刑警大隊、少年警察隊及竹山分局，昨天傍晚跨區聯手在高雄市鳳山區查獲詐欺集團取款車手邱姓男子及劉姓少女，現場起獲現金152萬元，全案依違反刑法詐欺罪嫌移送南投地檢署擴大偵辦。

竹山分局指出，有陳姓女姓被害人於1日接到自稱健保局人員來電告知，指其身分證、健保卡遭冒用，並獲知全案已由警方介入偵辦。而後有自稱檢察官來電指控陳女涉及「投資洗錢案」，帳戶財產應交由「檢察官」監管。

被害人心生畏懼，依照假檢察官指示，昨（2）日至超商領取假法院公文傳真，並聽從指示至銀行提款152萬元返回高雄市鳳山區住處準備交付給對方監管。

隨後由詐欺車手邱嫌及劉姓少女前往取款得手，但逃不過員警的監控埋伏，當場就逮。警方查扣作案用手機以及贓款現金，並向上擴大追查集團相關共犯到案。

(中時)