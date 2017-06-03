法網》紅土10連勝! 辛然配闖16強
「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）與我國女網好手詹詠然，3日法網女雙第3輪面對捷克瑞士聯軍，只花54分鐘兩個6比1勝出，詹皓晴同樣攜手捷克雷茨科娃（Barbora Krejcikova）奪勝，姊妹分頭挺進女雙16強。
延續紅土2連冠絕佳默契，大會第3種子「辛然配」開賽就給小普莉絲可娃（Kristyna Pliskova）／格魯比琪（Viktorija Golubic）不小壓力，首盤0比1後以秋風掃落葉之姿，連破帶保連下11局，第2盤寫下5比0才讓對手保發，兩個6比1輕騎過關，「辛然配」續寫紅土10連勝。
下半部籤表的詹皓晴／雷茨科娃則歷經3盤鏖戰，首盤6比3拿下，但次盤遭中國組合王薔／樑晨7比5扳平，決勝盤詹皓晴／雷茨科娃0比1後連下4局，雖然第8局遭對手破發，但盤末回破中國組合，6比3有驚無險晉級。
(中時電子報)
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