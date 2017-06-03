馬英九批「檢察官治國」 北檢：轉移焦點

台北地院昨審理前總統馬英九洩密案，馬當庭公開近4000字聲明，批評承辦檢察官「檢察官治國」、「檢察官誤國」，涉及「濫權追訴處罰」罪嫌，北檢今晚以新聞稿反駁，並表示馬一再轉移焦點，深感遺憾。

北檢表示，起訴本案並非馬所謂檢察官「治國」或「誤國」，馬的言論有違人民對於總統依法治國之合理期待。馬辯稱：依據釋字第585號解釋，總統與檢察總長均有任意公開偵查秘密資訊之行政特權。但若如此，為何前檢察總長黃世銘會被法院判決有罪確定？顯見馬身為法學專家，卻曲解大法官解釋內容冀圖卸責。

北檢反問，若如馬所稱，總統依照釋字第585號解釋授權而可以取得任何犯罪偵查中資訊。那是否只要總統有意，即可不依法向法院聲請監聽票而監聽任何人？

北檢強調，馬昨庭訊及4000字聲明全文，引用「檢察官治國」、「檢察官誤國」等政治語言，並以刑法「濫權追訴處罰」罪嫌指責承辦檢察官，均已非正常訴訟攻防、合理辯護作為，因此予以澄清。

(中時)