台開創意之夜 基頓．克萊曼首在台演奏古典協奏曲
「小提琴大師基頓‧克萊曼」亞洲大型巡迴演出，今日在台登場，在這場台開獨家贊助的音樂盛宴，高齡70的基頓‧克萊曼，以1641年Nicola Amati所製樂器，首度為台灣樂迷演奏古典協奏曲，獲得現場許多樂迷給予最高評價。
台開指出，過去基頓‧克萊曼從未在台灣演奏一般被認為是古典風格的協奏曲；此次，這位不媚俗的大師，刻意安排演奏西貝流士的小提琴協奏曲，和貝多芬的第七號交響曲，與台灣民眾分享兩位大師震古鑠今的作品。
談到今年贊助基頓、克萊曼70歲音樂會，去年贊助德國柏林愛樂交響樂團，台開表示，因為基頓‧克萊曼與柏林愛樂同樣在傳統中不斷追求地創新改變，與台開集團為了創造夢想空間，成就美好生活理念一致。
基頓‧克萊曼年輕時即囊括各大國際重要比賽獎項與唱片錄音獎項，琴音凌厲、桀驁不馴，並經常受邀與重要知名的樂團及指揮合作。美國指揮大師伯恩斯坦聞其樂音，曾對他說：「我可以跟你結婚嗎？」指揮帝王卡拉楊讚嘆：「同輩中最傑出的小提琴家！」
基頓‧克萊曼在1997年創立「波羅的海弦樂團」，成員均為波羅的海三小國的優秀年輕音樂家；基頓‧克萊曼也經常和樂團在國際重要的音樂節及音樂廳巡迴演出，還共同錄製約25張專輯。
波羅的海弦樂團過去也曾與馬友友、阿格麗希、阿胥肯納吉、普雷特涅夫、紀辛、潔西‧諾曼、賽門‧拉圖、巴倫波因等一流音樂家及柏林愛樂共同演出。
(中時)
關鍵字：基頓．克萊曼
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