南勢溪水位漲 烏來攬勝橋封閉

水利署第十河川局於今天下午9時許進行攬勝橋封閉作業。（葉書宏翻攝）

受梅雨鋒面及西南氣流影響，豪大雨肆虐，隨著鋒面再度北移，新北市烏來區持續降雨，南勢溪水位上漲，水利署第十河川局於今（3日）下午9時許進行攬勝橋封閉作業，由新北市府及烏來區公所等單位派員協助交通管制。

(中時)